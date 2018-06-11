Правительство Армении планирует в будущем пересмотреть возможности изменения тарифа на электроэнергию

Правительство Армении планирует в будущем пересмотреть тарифы на электроэнергию, но предпримет этот шаг только после преодоления существующих рисков. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам сообщил министр энергетики и природных ресурсов Армении Артур Григорян, добавив, что уполномоченным органом по тарифам на электроэнергию является Комиссия по регулированию общественных услуг.

«У нас в этом плане нет никаких функций, мы, безусловно, планируем пересмотреть тарифы в будущем, но сейчас у нас есть определенные риски в связи с продлением деятельности Атомной электростанции, работой Ереванской тепловой электростанции, то есть баланс внутреннего потребления сейчас находиться в рискованном состоянии», - сказал министр.

Он добавил, что после преодоления рисков будут изучены все возможности для пересмотра тарифа на электроэнергию.