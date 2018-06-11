Премьер-министр Республики Армения принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поздравил посла с назначением и выразил уверенность, что в результате сотрудничества с правительством Армении армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться.

Никол Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях между Арменией и Россией начался новый этап и подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах.

Глава правительства подчеркнул важность эффективного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности в целях решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных процессов.

Сергей Копыркин заверил, что приложит все усилия, чтобы придать новый импульс сотрудничеству двух братских и дружественных государств. Посол отметил, что, учитывая армяно-российские исторические отношения, он чувствует большую ответственность на новой должности и готов активно сотрудничать с правительством Армении в интересах углубления связей между двумя странами.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-российских отношений.