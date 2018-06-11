Сотни беженцев застряли в море: Италия отказывается их пускать

Спасательное судно с 629 мигрантами на борту застряло в Средиземном море. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини отказался впустить его в порт.

Сальвини, лидер правой партии "Лига Севера", заявил, что судно с мигрантами "Аквариус" должна принять Мальта, но там с ним не согласны.

Мальтийские власти утверждают, что сотрудники немецкой благотворительной организации SOS Méditerranée подобрала мигрантов в водах Ливии, что означает, что спасенные люди находятся в юрисдикции Италии.

Италия - основная страна, через которую попадают в Европу большинство беженцев из северной Африки.

Во время последних всеобщих выборов "Лига Севера" пообещала своим избирателям занять жесткую позицию в отношении иммигрантов.

Благотворительная организация SOS Méditerranée, которой принадлежит "Аквариус", сообщила, что судно получило инструкции от итальянского Морского спасательного координационного центра не двигаться с места, находясь в 35 морских милях (около 65 км) от Италии и в 27 морских милях от Мальты (около 50 км).

При этом правозащитники уточнили, что мигрантов собрали на судно в ходе шести различных спасательных операций, проводившихся возле побережья Ливии.

Итальянское подразделение управления ООН по делам беженцев призвало власти и ответственных лиц "незамедлительно найти решение, которое позволят мигрантам и беженцам, находящимся на борту "Аквариуса", быстро и безопасно сойти на берег".

Немецкие власти призвали Италию и Мальту незамедлительно "выполнить свои гуманитарные обязательства".

В SOS Méditerranée сообщили, что среди беженцев, находящихся на борту судна, 123 подростка без сопровождения взрослых, 11 маленьких детей и семь беременных женщин.

Как уточняет в "Твиттере" находящаяся на судне журналистка Анелиз Борж, подросткам - от 13 до 17 лет. Они бежали из Эритреи, Ганы, Нигерии и Судана.