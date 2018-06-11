Премьер-министр Армении принял основателя Центра креативных технологий “Тумо”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял основателя Центра креативных технологий “Тумо” Сэма Симоняна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью центра “Тумо”, новыми инициативами и программами.

Премьер-министр придал большое значение деятельности “Тумо” и подчеркнул, что он может стать глобальным брендом Армении во всем мире. Никол Пашинян отметил, что правительство Армении готово поддержать различные проекты и инициативы команды Сэма Симоняна, направленные на повышение качества образования и развитие молодого поколения.

Сэм Симонян приветствовал идею премьер-министра и сообщил, что они планируют создать центры “Тумо” в Париже, Москве, Тиране, Бейруте, а также в разных воинских частях Вооруженных сил Армении. Затем Сэм Симонян затронул программу создания Межвузовского высшего учебного центра, другие вопросы и инициативы, связанные с реформой системы высшего образования.