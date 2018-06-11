Президент Турции угрожает иракскому региону Кандиль сделать то же, что и с сирийским Африном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник о намерении Анкары очистить от террористов иракский регион Кандиль так же, как это было сделано в сирийском Африне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщает телеканал NTV, турецкий лидер заявил во время агитационного митинга в Нигдэ.

"Наши самолеты уничтожили 14 важных пунктов Рабочей партии Курдистана в Кандиле. Они прилетели, нанесли удары и вернулись обратно. Такие операции будут продолжаться", - подчеркнул он.

Эрдоган также сказал о намерениях ВС Турции "иссушить террористическое болото" на севере Ирака, как это было сделано в сирийских регионах Африн, Джараблус, Эль-Баб и Аазаз.

По словам президента Турции, в ходе операции "Оливковая ветвь", которая началась в Африне 20 января, "уничтожено свыше 4,5 тыс. террористов" из отрядов "Сил народной самообороны", партии "Демократический союз", Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки "Исламское государство".