В посольстве Армении в России состоялась презентация продукции производителей пищевой отрасли Армении

В посольстве Республики Армения в Российской Федерации 8 июня прошла презентация продукции товаропроизводителей пищевой отрасли Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на открытии мероприятия с приветственной речью выступил посол Армении в России Вардан Тоганян, подчеркнув важность проведения подобных инициатив, способствующих продвижению произведенных в Армении товаров на российском рынке.

В свою очередь торговый представитель Армении в РФ Карен Асоян представил гостям мероприятия новые возможности развития торгово-экономических связей между Арменией и Россией.

Мероприятие прошло в формате презентации и дегустации. В ней приняли участие более 20 товаропроизводителей из Армении, в том числе и производители молочных продуктов (сыры), вин, коньяка, овощных и фруктовых консервов, кондитерских изделий, продукции мясной и рыбной переработки.

С российской стороны в презентации приняли участие представители крупных торговых компаний и сетевых ритейлеров («X5 Ритайл Групп» и др.), продуктовых интернет магазинов и ресторанов.

В презентации приняли участие также представители логистических центров, специализирующихся на продуктах питания и представители бизнес кругов РФ армянского происхождения.

Мероприятие было организовано посольством Армении в России, торговым представителем Республики Армения в РФ при участии фонда «Бизнес Армения».