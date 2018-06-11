Трамп по итогам саммита с Ким Чен Ыном даст пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня даст пресс-конференцию в 20:00 по местному времени (15:00 мск), после чего отправится в Вашингтон. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Завтра примерно в 20:00 по завершении саммита президент Трамп примет участие в пресс-конференции перед отправлением в США", - отмечается в документе.

В Белом доме также отметили, что консультации между представителями США и КНДР продолжаются и идут быстрее, чем ожидалось.

"Дискуссии между Соединенными Штатами и Северной Кореей продолжаются и продвигаются быстрее, чем ожидалось. Президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном завтра (во вторник) в 09:00 утра (04:00 утра мск)", - говорится в тексте, опубликованном пресс-службой. Отмечается, что в состав американской делегации на расширенной части встречи лидеров войдут госсекретарь Майкл Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Во вторник в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, должен состояться первый в истории саммит США - КНДР. Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур. Как ожидается, во время переговоров будут обсуждаться перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. В понедельник агентство ЦТАК сообщило, что лидеры двух стран также обсудят вопрос установления новых отношений между КНДР и США, структуру перманентного мира на Корейском полуострове.





