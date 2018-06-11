Премьер-министр Армении принял генерального директора итальянской компании “Renco”
17:24, 11 Июнь, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального директора итальянской компании “Renco” Джованни Рубини.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, стороны обсудили вопросы реализации инвестиционного проекта по строительству новой тепловой электростанции в районе, прилегающем к Ереванской ТЭЦ.
Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении придает большое значение привлечению инвестиций и реализации новых проектов, но задача правительства - не брать на себя обязательства, которые негативно скажутся на энергетической безопасности и тарифной политике страны.Никол Пашинян рекомендовал руководителям “Renco” провести интенсивные дискуссии с представителями правительства Армении и выразил надежду на то, что для реализации проекта будут найдены взаимовыгодные решения.