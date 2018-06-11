Председатель Национального Собрания Армении принял делегацию польских парламентариев

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 11 июня принял делегацию польско-армянской депутатской группы дружбы, возглавляемую Тадеушем Вожняком.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян, приветствуя польских парламентариев в НС, выразил уверенность, что визит посодействует еще большему углублению и развитию дружественных отношений двух стран.

Глава парламента считает необходимым максимальное сближение и оживление взаимодействия депутатских групп дружбы.

Подчеркнув важность подобных взаимных визитов и контактов, А.Баблоян с теплотой вспомнил прошлогодний визит возглавляемой им делегации в Польшу, в рамках которого принял участие в мероприятиях, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Польшей, а также 650-летию польской армянской общины.

Председатель НС, особо выделив ратификацию Сеймом Польши Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, выразил надежду, что Сенат республики также не замедлит с ратификацией документа.

Говоря о роли армянской общины Польши, А.Баблоян отметил, что армяне благодаря своей преданности и трудолюбию удостоились особого отношения польских властей и вносят свой весомый вклад в армяно-польские связи.

Руководитель польско-армянской депутатской группы дружбы, от имени делегации поблагодарив за теплый прием, подчеркнул важность максимального углубления и расширения сотрудничества двух стран в различных областях. По его словам, все еще налицо существенный неиспользованный потенциал, особенно в экономической сфере. Г-н Вожняк отметил неизменные симпатии и сердечность поляков в отношении Армении и армянского народа.

Руководитель группы дружбы отметил, что впечатлен посещением мемориала Геноцида армян. “Свершившееся печально и трагично. Надеюсь, главы государств сделают все возможное для предотвращения впредь подобных злодеяний”, - подчеркнул польский парламентарий.

Тадеуш Вожняк, обратившись к перспективам и возможностям углубления сотрудничества как в двустороннем, так и многостороннем форматах в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС, выразил готовность содействовать Армении и делиться опытом своей страны.