Турция намерена выпускать пять моделей автомобилей собственного производства

Турция к 2021 году намерена присоединиться к числу стран - производителей автомашин, причем сделать она это собирается путем изготовления сразу пяти разных моделей собственного производства. Об этих планах, как передает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, заявил министр науки, промышленности и технологии Фарук Озлю.

"Изначально производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 200 тыс. автомобилей. Планируется выпуск пяти моделей автомашин, причем речь идет именно об электромобилях, как это и планировалось с самого начала", - подчеркнул он.

Комментируя планы республики по реализации данного проекта, глава министерства также рассказал, что "машины будут рассчитаны на граждан со средними и высокими доходами". "Это не будут машины класса люкс, мы рассчитываем выпускать автомобили класса С и В. При этом автомобили будут превосходить по качеству зарубежные аналоги, а также будут стоить минимум на 5% дешевле", - отметил он.

По словам Озлю, проект создания отечественного автомобиля в долгосрочной перспективе принесет казне не менее €50 млрд. "Данный проект также способствует трудоустройству 4 тыс. специалистов, в его рамках будет открыто до 20 тыс. рабочих мест", - сообщил министр.





