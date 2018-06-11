Контрабандисты выбросили более двух тонны марихуаны у берегов Италии

Албанские контрабандисты сбросили в море у берегов Италии 2,5 тонны готовой к употреблению марихуаны и скрылись на скоростном катере в территориальных водах Черногории. Как передает Арменпресс, об этом сообщает албанский Тоp Channel со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что в ходе облета территориальных вод Адриатического моря в районе Бриндизи поздно вечером в воскресенье самолет итальянской финансовой полиции Guardia di Finanza обнаружил скоростной катер с грузом в 40 километрах от берега. За подозрительным судном, предположительно вышедшим из албанского порта Влёра, были высланы два полицейский катера.

Однако преследуемый катер сбросил груз – 2 тонны 475 килограммов марихуаны, на большой скорости ушел в воды Черногории и оторвался от преследователей.