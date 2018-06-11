Президент Армении назначил новых судей

Президент Армении Армен Саркисян 11 июня подписал указ о назначении Сергея Чичояна судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, другим указом, Григорий Варданян назначен судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана, а Мехак Геворкян - судьей суда первой инстанции общей юрисдикции Котайкской области.