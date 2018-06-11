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Армен Саркисян принял основателей «Образовательного фонда Симонян»


Президент Армении Армен Саркисян принял 11-го июня основателей «Образовательного фонда Симонян» Сэма и Сильву Симонян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с гостями деятельность фонда, осуществленные программы и планы на будущее.

Обсудили также деятельность центра «Тумо», успехи и достижения, а также новые инициативы.


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