Армен Саркисян принял основателей «Образовательного фонда Симонян»

Президент Армении Армен Саркисян принял 11-го июня основателей «Образовательного фонда Симонян» Сэма и Сильву Симонян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с гостями деятельность фонда, осуществленные программы и планы на будущее.

Обсудили также деятельность центра «Тумо», успехи и достижения, а также новые инициативы.