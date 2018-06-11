Футбольный трактор из Германии едет на ЧМ-2018 в Россию
Болельщик сборной Германии по футболу Губерт Вирт решил приехать на чемпионат мира в Россию на тракторе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Губерту Вирту из немецкого города Форхгайм — 70 лет. 15 мая он отправился в путешествие в Россию через Польшу и Беларусь на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска. К трактору прицеплен дом на колесах, имеющий форму пивной бочки с надписью "Hallo Moskau!". Вместе с Виртом по Европе путешествует его собака. Конечный пункт маршрута немецкого болельщика — Москва, где 14 июня стартует чемпионат мира по футболу.
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