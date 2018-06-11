Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Джанджугазян считает, что в Армении следует усовершенствовать систему внутреннего аудита


Приоритетная задача для Армении – иметь эффективную систему внутреннего аудита и контроля: следует усовершенствовать систему внутреннего аудита. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян во время 47-го заседания практикующего сообщества по внутреннему аудиту.

«Наша задача – иметь эффективную систему внутреннего аудита, и для достижения данной цели необходимы конкретные шаги. Конечно, эти шаги предусмотрены в законах, однако перед нами стоит задача их усовершенствования», - сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян. Вопрос эффективности государственных расходов всегда остается предметом обсуждений во всех странах, поскольку речь идет о средствах налогоплательщиков. Мы должны определить инструменты определения эффективности, коим является программное бюджетирование», - заметил Джанджугазян.

На вопрос, как он оценивает эффективность расходования бюджета за прошлые годы, он ответил, что есть место совершенству, однако это не означает, что расходование бюджета было неэффективным.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации