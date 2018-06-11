Джанджугазян считает, что в Армении следует усовершенствовать систему внутреннего аудита

Приоритетная задача для Армении – иметь эффективную систему внутреннего аудита и контроля: следует усовершенствовать систему внутреннего аудита. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян во время 47-го заседания практикующего сообщества по внутреннему аудиту.

«Наша задача – иметь эффективную систему внутреннего аудита, и для достижения данной цели необходимы конкретные шаги. Конечно, эти шаги предусмотрены в законах, однако перед нами стоит задача их усовершенствования», - сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян. Вопрос эффективности государственных расходов всегда остается предметом обсуждений во всех странах, поскольку речь идет о средствах налогоплательщиков. Мы должны определить инструменты определения эффективности, коим является программное бюджетирование», - заметил Джанджугазян.

На вопрос, как он оценивает эффективность расходования бюджета за прошлые годы, он ответил, что есть место совершенству, однако это не означает, что расходование бюджета было неэффективным.