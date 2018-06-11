Политические репрессии и преследования в Азербайджане продолжаются

Против ожиданий, в первой половине 2018 года в Азербайджане ситуация с правами человека не только не улучшилась, но и наблюдается новая волна политических репрессий и преследований. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Туран».

Об этом высказалась мониторинговая группа по вопросам политзаключенных Азербайджана.

«Президенсткие выборы в Азербайджане прошли с традиционными нарушениями, в атмосфере прессинга, задержаний и ограничений прав инакомыслящих. Массовые аресты оппозиционных активистов проходили как до выборов, так и после них. Власти в Азербайджане ведут политику борьбы с инакомыслием в обществе. в Азербайджане разрушаются гражданские институты общества, массовым притеснениям подвергаются верующие, судьи исполняют заказ властей»,- сказал руководитель мониторинговой группы Эльшан Гасанов.

По его словам, подписанная Алиевым в прошлом месяце амнистия не оправдала ожиданий и не решила вопрос политзаключенных.

«В результате амнистии из 160 политзаключенных освободили лишь 12 человек, и это те, которым до конца срока оставалось совсем немного»,- сказал он.