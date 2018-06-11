Самый маленький ночной клуб в мире - в телефонной будке

Старую телефонную будку в городе Кингсбридж превратили в маленький ночной клуб. Местный совет выкупил ее у телекоммуникационной компании и теперь все доходы от "заведения" идут на благотворительность, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Телекоммуникационная компания таким образом отдала в пользование уже 5000 старых будок - с появлением мобильных телефонов пользоваться ими по назначению перестали.

Некоторые из "списанных" будок стали мини-библиотеками или галереями, медицинскими пунктами, а некоторые - продуктовыми магазинами.