Госсекретарь США: КНДР подтвердила курс на денуклеаризацию Корейского полуострова

Администрация США хочет узнать, искренни ли намерения КНДР провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео во время брифинга для журналистов в Сингапуре в преддверии саммита.

"Северная Корея подтвердила курс на проведение денуклеаризации Корейского полуострова. Мы хотим узнать, искренни ли эти намерения", - отметил он. "Главная цель, которой мы добиваемся в рамках дипломатических переговоров с Северной Кореей, не изменилась: полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. Это единственный исход, который приемлем для нас", - заверил Помпео.

Помпео добавил, что США готовы предоставить КНДР гарантии безопасности в случае, если она откажется от ядерного оружия.

"Мы осознаем, что лидер Северной Кореи обеспокоен вопросами безопасности своей страны, и готовы предоставить гарантии безопасности, если Северная Корея откажется от ядерного оружия", - сказал он.

При этом, по словам Майкла Помпео, если дипломатический подход не сработает, давление на Пхеньян увеличится. "Если дипломатический подход не сработает, давление на Северную Корею возрастет", - отметил он.

По словам Помпео, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына позволит установить рамки для переговорного процесса, который последует за ней. "Во время этих переговоров, которые будут проходить завтра между председателем [Государственного совета] Ким Чен Ыном и президентом Трампом, будет установлен рамочный процесс для той тяжелой работы, которая последует за ними", - сказал он.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.





