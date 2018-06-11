Министр обороны Армении отметил важность программ по международному гуманитарному праву

Министр обороны Армении Давид Тоноян 11 июня принял главу делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Республике Армения Каролин Дуэйз в связи с завершением ее миссии в республике. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства обороны РА.

В ходе встречи стороны обсудили рамки сотрудничества между офисом МККК в Армении и Министерством обороны РА.

Выразив удовлетворение существующим уровнем сотрудничества, министр обороны Армении отметил важность продолжения проводимых в сотрудничестве с офисом МККК в Армении программ, направленных на обучение международному гуманитарному праву программ, а также других проектов и мероприятий.

Высоко оценивая уровень взаимодействия с министерством обороны, Каролин Дуэйз подтвердила приверженность офиса МККК в Армении продолжению содействия программам и мероприятиям в контексте сотрудничества.

Тоноян сегодня принял и руководителя офиса Совета Европы в Армении Наталью Вутову. В ходе встречи были обсуждены ход сотрудничества Совета Европы с Министерством обороны Армении и совместные программы.

Д.Тоноян отметил важность реализуемой при содействии Совета Европы программы защиты прав человека в Вооруженных Силах, направленной на повышение осведомленности о правах и основополагающих свободах военнослужащих.

В свою очередь Н. Вутова высоко оценила высокий уровень сотрудничества с Министерством обороны и подтвердила приверженность ереванского офиса Совета Европы содействию совместным программам и мероприятиям.