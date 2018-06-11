Месси и компания: как выглядят аргентинские матрешки перед ЧМ-2018

Матрешки с изображениями аргентинских футболистов стали продаваться в Буэнос-Айресе в канун чемпионата мира по футболу в России, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Накануне ЧМ-2018 по футболу спросом пользуются фигурки с Лионелем Месси. Производство матрешек в Аргентине наладил предприниматель Габриэль Алихо после поездки по России. Куклы сделаны из пластика, высота самых крупных — 10,5 см. Здесь также продаются матрешки с папой Франциском, Эвой Перон, Че Геварой и другими знаменитостями.