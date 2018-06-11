Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве не запланирована
15:05, 11 Июнь, 2018
В Москве не запланировано встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян.
«В повестке - премьер-министр Армении Никол Пашинян на будущей неделе приедет в Россию на чемпионат мира по футболу. Он будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ. Встречи с с Ильхамом Алиевым не предусмотрено»,- сказал он.Как известно, на следующей неделе в Москве состоится церемония открытия чемпионата мира по футболу, которую намерены посетить ряд мировых лидеров. Согласно российским СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев поедет на открытие чемпионата мира по футболу в Москве.
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