Живая цепь длиной в 200 км - жители Страны Басков требуют большей независимости

Десятки тысяч жителей Страны Басков - автономного региона на севере Испании - выстроились живой цепью длиной 202 километра с призывом большей автономии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Цепь протянулась от городов Сан-Себастьян и Бильбао на севере Испании до Витории, столицы Страны Басков, где находится ее парламент.

Регион обладает более высокой степенью самоуправления, чем Каталония, которая активно добивается независимости от Мадрида.

В последние годы в Стране Басков поддержка идеи независимости несколько ослабла.

Тем не менее, многие считают, что население должно иметь право провести референдум по вопросу своих будущих отношений с Мадридом.