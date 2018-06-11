Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь

Известно, кто будет назначен новым начальником Особой следственной службы


Сасун Хачатрян на внеочередном заседании правительства Армении 11 июня будет назначен начальником Особой следственной службы. Об этом говорится в проекте решения на сайте правительства Армении e-gov.am.

Начальник ОСС назначается сроком на 6 лет.

Фото с сайта Iravaban.net


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации