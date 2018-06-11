Известно, кто будет назначен новым начальником Особой следственной службы

Сасун Хачатрян на внеочередном заседании правительства Армении 11 июня будет назначен начальником Особой следственной службы. Об этом говорится в проекте решения на сайте правительства Армении e-gov.am.

Начальник ОСС назначается сроком на 6 лет.

Фото с сайта Iravaban.net