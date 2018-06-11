Глава МИД Сингапура дал понять, что его страна оплатила проживание Ким Чен Ына в гостинице

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си в понедельник дал понять, что его страна оплатила проживание лидера КНДР Ким Чен Ына и его делегации в отеле St. Regis.

На прямой вопрос журналиста о том, "оплатило ли правительство Сингапура проживание в отеле", Балакришнан ответил несколько уклончиво. "Это гостеприимство, которое мы бы продемонстрировали в любом случае, и [расходы на проведение саммита] в любом случае лежат в рамках бюджета, озвученного премьер-министром", - заявил глава МИД Сингапура, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее премьер-министр Ли Сянь Лун отмечал, что власти Сингапура выделили на организацию саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном около 20 млн сингапурских долларов (порядка $14,9 млн).

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле "Капелла", расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.