МИД Ирана предупредил КНДР о привычке США нарушать договоренности

МИД Ирана за день до начала саммита США-КНДР предупредил власти Северной Кореи о привычке Вашингтона нарушать международные договоренности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На пресс-конференции официальный представитель иранского дипломатического ведомства Бахрам Касеми заявил, что КНДР должна остерегаться повторяющейся несостоятельности США в сфере соблюдения международных соглашений.

"Оптимистический взгляд на политику США невозможен, и недавние нарушения подтверждают это", — приводит слова иранского дипломата агентство Mehr.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году.