Военная полиция выявила случай вымогательства со стороны военнослужащего. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Военная полиция Армении выявила случай вымогательства со стороны военнослужащего. Осуществляя оперативные сведения, полученные в отделе уголовной разведки военной полиции, Р.Э. был приглашен в военную полицию, где и сделал заявление о том, что Т.Ш. вымогательством получил у него 463.000 драмов.

В результате вмешательства правоохранительных органов сумма была возвращена пострадавшему. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 182 УК Армении, проводится расследование»,- пишет пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.