В Праге показали детенышей редкого лемура
Опубликовано видео детенышей редкого лемура, которые родились в пражском зоопарке, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости. В Пражском зоопарке родились три лемура.
Спустя полтора месяца их представили широкой публике.
Появление этих детенышей дает надежду на восстановление популяции животных, находящихся под угрозой исчезновения. За последние 20 лет число таких лемуров на их родине – Мадагаскаре — сократилось до 10 000.
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