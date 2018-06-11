Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения в отношении Жирайра Сефиляна было отложено

Адвокат Жирайра Сефиляна Тигран Егорян на заседании Апелляционного суда Армении 11 июня ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении подзащитного.

Как передает «Арменпресс», Тигран Егорян заявил, что группа депутатов от фракции «Царукян» и депутат от фракции «Елк» Ален Симонян представили поручительства за Сефиляна. Обвинитель Петрос Петросян не стала возражать, с учетом поручительства депутатов НС Армении. Однако суд решил отложить решение вопроса и рассмотреть его в совещательной комнате.

Председатель инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Он и другие обвиняются в организации массовых беспорядков и в подготовке к захвату зданий, строений с применением оружия.

Как сообщалось ранее, депутаты от фракции блока «Царукян» подписали личное поручительство с целью изменения меры пресечения в виде ареста в отношении Жирайра Сефиляна. Об этом говорится в заявлении, распространенном секретарем фракции альянса «Царукян» Ваге Энфиаджяном. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, поручительство об изменении меры пресечения в отношении Сефиляна подписал и депутат от блока «Елк» Ален Симонян.

11 июня в Апелляционном суде Армении должно состояться очередное заседание по делу Жирайра Сефиляна и других.