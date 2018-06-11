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Спецэффекты на выступлении Эминема в США вызвали панику среди зрителей


Звуковые эффекты во время выступления рэпера Эминема спровоцировали панику среди зрителей фестиваля Bonnaroo. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Page Six.

В треке Kill You используется звук, имитирующий выстрелы. Услышав стрельбу, часть людей побежала к выходу, другие начали искать укрытие.

Позже некоторые зрители выразили недовольство столь реалистичными эффектами.

"Я фанатка Эминема, но услышать со сцены сразу три выстрела очень страшно, не буду врать. Особенно в нашем мире", — написала одна из участниц фестиваля.

Bonnaroo — ежегодный фестиваль музыки и искусства, который проходит на огромной ферме в городе Манчестер (штат Тенесси).




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