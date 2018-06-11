Делегация польско-армянской депутатской группы посетила мемориал в Цицернакаберде
11 июня делегация польско-армянской депутатской группы, возглавляемая Тадеушем Вожняком, в сопровождении руководителя парламентской группы дружбы Армения – Польша В.Арутюняна и члена группы С.Манукяна посетила мемориал в Цицернакаберде.
Гости возложили венок и цветы к мемориалу Геноцида армян 1915 года и к Вечному огню, почтили молчанием память Св.Мучеников.Члены делегации побывали также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились со свидетельствующими о преступлении документами и экспонатами, внесли запись в Памятную книгу.
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