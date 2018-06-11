Китай предоставил Ким Чен Ыну самолет для полета в Сингапур

Пекин в ответ на запрос Пхеньяна предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну самолет для совершения перелета в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы предоставили такую услугу по просьбе КНДР", - отметил он.

Дипломат также выразил надежду на то, что саммит в Сингапуре пройдет плодотворно и позволит обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова.

В воскресенье в Сингапуре приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого, по данным СМИ, находился Ким Чен Ын. Его встреча с Трампом должна пройти в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.





