Температура воздуха на территории Армении понизится на 2-3 градуса

На территории Армении

В вечерние часы и в первой половине ночи с 11-16 июня в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 12-го июня температура воздуха понизится на 2-3 градуса, 13-го и 14-го повысится на столько же.

В городе Ереван

В вечерние часы и в первой половине ночи с 11-16 июня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.