Талибы убили 15 полицейских и военных на северо-востоке Афганистана

В приграничном с Таджикистаном уезде провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана в понедельник утром в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) убито 15 военнослужащих правительственных сил, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно сообщениям, боевики напали на позиции правительственных сил в населенном пункте Актепа уезда Калайи-Зал, в результате убито 10 сотрудников полиции и пять военнослужащих афганской национальной армии (АНА).

Ранее, 7 июня президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране. Объявленное им перемирие продлится с 11 июня по 19 июня.