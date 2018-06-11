Премьер Сингапура заранее поздравил Трампа с днем рождения

Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлунь заранее поздравил президента США Дональда Трампа с днем рождения, подготовив по этому случаю торт к их совместному обеду. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует сообщение в соцсети Facebook главы МИД Сингапура Вивиана Балакришнана.

"Празднуем день рождения, немного рано", — такими словами он сопроводил фотографию с обеда, где Трамп сидит за столом, а перед ним стоит большой круглый торт, украшенный ягодами.

Судя по фотографии, Трамп смеется, глядя на торт, а сидящие по бокам от него госсекретарь Майк Помпео и глава аппарата Белого дома Джон Келли хлопают.

День рождения Трампа — 14 июня, ему исполнится 72 года.

Обед стал продолжением встречи лидеров США и Сингапура накануне запланированных на 12 июня переговоров Трампа с Ким Чен Ыном.