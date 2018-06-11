Умер грузинский актер и певец Гио Хуцишвили

Известный грузинский актер и певец Гио Хуцишвили скончался на 56-м году жизни в Тбилиси в результате "тяжелого заболевания". Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник Министерство культуры и спорта Грузии. Общественное телевидение Грузии в свою очередь сообщает, что в последнее время Хуцишвили болел тяжелым онкологическим заболеванием.

"Смерть популярного актера и певца Гио Хуцишвили - большая потеря для культуры Грузии", - заявил в понедельник председатель Палаты культуры страны Давид Окиташвили.

За более чем 30 лет творческой деятельности Хуцишвили снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Праздник греха" (1990), "Хареба и Гоги" (1987), "Наш черед, ребята" (1986), "Любовь с акцентом" (2012) и других фильмах, хорошо известных специалистам и поклонникам кино в разных странах мира.