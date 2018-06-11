Открыт прием номинаций на премию «Аврора» – 2019 в 1,1 млн долларов

Гуманитарная инициатива «Аврора» призывает всех номинировать выдающихся гуманитарных деятелей на четвертую ежегодную премию «Аврора». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда«Аврора» .

11 ИЮНЯ 2018 ГОДА – ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ – Открылся прием номинаций на премию «Аврора» – 2019, глобальную гуманитарную награду Гуманитарной инициативы «Аврора», присуждаемую тем, кто рискует собой ради спасения и благополучия других. Премия «Аврора» вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.

Сейчас любой желающий может номинировать на премию человека, рисковавшего собственной жизнью, здоровьем, свободой, репутацией или благополучием ради спасения других. Заполненная на сайте заявка рассматривается профессиональным Экспертным советом. Окончательное решение относительно героев и лауреата премии «Аврора» принимает независимая Отборочная комиссия, в которую входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер, бывший Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр и президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян. Возглавляет Отборочную комиссию лауреат премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Подробное описание критериев премии и отборочного процесса вы можете найти здесь. Прием номинаций на премию «Аврора» – 2019 закроется 7 сентября 2018 года.

Вот что сказал соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян о премии, которая существует уже третий год: «Чжо Ла Аун был выбран в качестве лауреата премии «Аврора» – 2018 среди 750 заявок, полученных в этом году. Возможность отметить и поддержать особенную и важную деятельность подобных исключительных людей дарит нам чувство глубокого удовлетворения. Они – настоящие герои. Прием номинаций на премию «Аврора» – 2019 открыт. Мы приступили к поискам следующего лауреата и с нетерпением ждем новых достойных историй».

Каждый год премия «Аврора» присуждается одному лауреату, который получает грант в размере 100 000 долларов, а также уникальную возможность продолжить эстафету добра, номинировав вдохновившие его самого организации на награду в 1 млн долларов.

Премия «Аврора» позволила лауреатам 2016 и 2017 годов внести еще больший вклад в решение гуманитарных проблем. Маргерит Баранкитс и доктор Том Катена передали награду шести организациям в Африке и Южной Америке, которые направили полученные средства на борьбу с детской нищетой, обеспечение молодым беженцам и сиротам доступа к качественному образованию, улучшение здравоохранения, поддержку жертв войны и насилия, а также ВИЧ- и СПИД-инфицированных. Это стало возможным благодаря профинансированным премией инициативам, в том числе программам микрокредитования и обеспечения медицинским оборудованием, стипендиям, образовательным проектам и не только. За последние два года номинированные лауреатами премии «Аврора» организации помогли по меньшей мере 54 жертвам сексуального насилия, 1168 беженцам, 1148 молодым людям и 813 детям, и оплатили 82 867 пациентам из бедных и опустошенных войной стран посещение врача.

Лауреат первой премии «Аврора» Маргерит Баранкитс высоко оценила роль, которую полученная в 2016 году награда сыграла в жизни ее сообщества: «Мне присудили премию «Аврора» за работу в приюте «Дом Шалом». Это помогло мне продолжать дарить любовь и надежду детям-беженцам, большая часть которых – девочки, и растить из них будущих лидеров. За последние двадцать лет через наш приют прошло более 30 000 сирот, чьи родители умерли от СПИДа или погибли во время войны. Мы также принимали и принимаем беспризорников и детей из бедных семей. Благодаря «Авроре» наши ребята знают, что народу далекой Армении небезразлично их будущее и их мечты».

«Влияние премии «Аврора» с легкостью пересекает географические, культурные и идеологические границы. Уникальная возможность нашего лауреата продолжить эстафету добра позволила нам создать по-настоящему глобальное движение, в рамках которого мы выражаем в действии благодарность спасителям наших предков, активно помогая самым уязвимым членам современного общества, – заявил Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора». – Огромное количество людей по всему миру обязаны своей жизнью великодушию других. Лучший способ признать эти достойные деяния – поступать так же. Мы очень рады продолжать воздавать должное подобной самоотверженности».

В 2018 году на премию «Аврора» выдвинули 509 уникальных кандидатов, а всего было получено 750 заявок 12 языках из 115 стран. В общей сложности за три года существования премии на нее было выдвинуто 876 уникальных кандидатов и прислано более 1490 заявок.

Как сообщалось ранее, в этом году Третью ежегодную премию «Аврора» в размере 1,1 млн. долларов получил в воскресенье адвокат Чжо Ла Аун, отмеченный за свою преданность делу борьбы за права рохинджа в Мьянме, в том числе их права на образование. Премия «Аврора» в размере 1,1 млн. долларов будет направлена на защиту прав рохинджа в Мьянме, заявил в воскресенье в Ереване третий лауреат армянского аналога Нобелевской премии мира Aurora Prize-2018, адвокат Чжо Ла Аун.

Премия присуждается Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В этом году на премию было получено 750 заявок из 115 стран.

Чжо Ла Аун: я не боюсь возможных преследований

«Средства будут перераспределены на обеспечение номинальных прав рохинджа, на их репатриацию в Мьянму. Во первых – нам необходимо обеспечить их физическую безопасность, во-вторых – помочь им получить гражданство, а также образование и медицинские услуги», - отметил Чжо Ла Аун.

В качестве лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Аун получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертвовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн. долларов выбранным им организациям. Господин Аун разделит награду между тремя международными организациями, которые оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку: «Врачи без границ» (MSF-UK), Великобритания; Малазийское общество оказания медицинской помощи (Mercy Malaysia), Малайзия; Международная католическая комиссия по миграции (ICMC), США/Швейцария.

Отвечая на вопрос о том, не боится ли он новых преследований на родине в Мьянме после получения премии, адвокат отметил, что участие в мероприятиях, связанных с геноцидом, не может быть осуждаемым.

«Аврора» олицетворяет борьбу против геноцида и дискриминации. Конечно, я отвечу, зачем я приехал в Армению и принял участие в премии. Я не боюсь возможных дальнейших преследований», - сказал он.



В свою очередь соучредитель премии «Аврора» и член Отборочной комиссии Вартан Грегорян отметил, что выбор лауреата из трех кандидатов был сложным.



«Наше обсуждение длилось более двух часов, но было принято на основании консенсуса. Все кандидаты осуществляют воистину серьезную гуманитарную деятельность, но нужно было избрать одного. Чжо Ла Аун был не только свидетелем дискриминации, но и сам подвергался ей. Он мог быть адвокатом, правозащитником в любой другой стране, но выбрал путь борьбы за интересы целого этноса, которому в своей же стране не выдается гражданство и игнорированы все права и условия существования», - отметил он.



По словам Грегоряна, выбор Чжо Ла Ауна продиктован самой идеологией премии «Авроры» - предотвращать дискриминацию и новые геноциды.

Прием номинаций на премию «Аврора» – 2019 открыт. Он закроется 7 сентября 2018 года в 23:59 (EDT). Дополнительная информация о процессе приема номинаций доступна на сайте премии «Аврора» в разделе «Номинировать».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity)

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) – это международная гуманитарная награда, созданная, чтобы воздать должное современным героям и их исключительному вкладу в дело спасения человеческих жизней в критических ситуациях, а также продвижения идей гуманизма. Премия вручается от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. В период с 2015 по 2023 год (в память о восьмилетнем Геноциде армян, продолжавшемся с 1915 по 1923 год,) лауреат премии «Аврора» будет ежегодно удостаиваться гранта в размере 100 тысяч долларов. Он также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов.

В Отборочную комиссию премии «Аврора» входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, основатель «Врачей без границ» и бывший министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.

Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com

О Гуманитарной инициативе «Аврора» (Aurora Humanitarian Initiative)

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов). Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 300 новых соратников и партнеров. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).

Дополнительная информация доступна на сайте www.auroraprize.com