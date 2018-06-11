Премьер-министр Армении Никол Пашинян произвел ряд новых назначений в правительстве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Так, решениями премьера от 8 июня, Ваче Тертерян назначен первым заместителем министра территориального управления и развития Республики Армения, а Давид Геворкян и Карен Исаханян назначены заместителями министра.

Кроме того, Ара Назарян и Арам Танкарян назначены заместителями министра по чрезвычайным ситуациям Армении.

В соответствии с решениями Пашиняна, Манук Мкртчян освобожден от должности заместителя министра образования и науки Армении – по собственному заявлению, а Лусине Аракелян назначена замглавы Минобрнауки РА.