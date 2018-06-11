Депутаты от блока «Царукян» и Ален Симонян поручились за Жирайра Сефиляна

Депутаты от фракции блока «Царукян» подписали личное поручительство с целью изменения меры пресечения в виде ареста в отношении Жирайра Сефиляна. Об этом говорится в заявлении, распространенном секретарем фракции «Царукян» Ваге Энфиаджяном. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, поручительство об изменении меры пресечения в отношении Сефиляна подписал и депутат от блока «Елк» Ален Симонян.

11 июня в Апелляционном суде Армении должно состояться очередное заседание по делу Жирайра Сефиляна и других.

Председатель инициативы «Учредительный парламент» Жирайр Сефилян приговорен к 10 годам и 5 месяцам лишения свободы. Он и другие обвиняются в организации массовых беспорядков и в подготовке к захвату зданий, строений с применением оружия.