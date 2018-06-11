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Зограб Мнацаканян считает неприемлемыми действия Азербайджана, направленные на обострение ситуации


Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян принял участие в заседании Совета министров ИД стран ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

В заседании принимал участие также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров. Министры  ИД стран ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, РФ, Киргизии и Таджикистана, обсудили вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию на территории стран ОДКБ и пр.

Открывая заседание, министр ИД Казахстана Кайрат Абдрахманов поздравил от имени министров ИД стран ОДКБ Зограба Мнацаканяна с новой должностью и пожелал ему успехов в миссии.

Министры ИД стран ОДКБ обсудили ход исполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита  2017 года, прошедшего в Минске.

В своем выступлении на заседании Совета министров ИД стран ОДКБ министр ИД Армении Зограб Мнацаканян представил приоритеты и подходы Армении в вопросах региональных и международных проблем, отметив необходимость укрепления сотрудничества и миротворчества в рамках ОДКБ.

Министр ИД Армении Зограб Мнацаканян сообщил, что накануне на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны Арцаха выстрелом с азербайджанской стороны был убит военнослужащий. Он представил в данном контексте действия Азербайджана как на линии соприкосновения, так и на границе с Арменией, подчеркнув, что подобные действия, направленные на обострение ситуации, являются неприемлемыми и ставят под сомнение готовность Азербайджана обеспечить прогресс в мирных переговорах по урегулированию карабахского конфликта.

Как сообщалось ранее,  убийство военнослужащего Армии обороны Арцаха выстрелом с азербайджанской стороны накануне визита в Армению сопредседателей Минской группы ОБСЕ является провокацией, направленной на обострение ситуации в регионе и срыв договоренностей о снижении напряжения на линии соприкосновения. Об этом говорится в комментариях пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна.

«Вчера вечером на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на юго-восточном направлении, в результате произведенного противником выстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение в области грудной клетки получил военнослужащий-контрактник Ваагн Элоян. По дороге в военный госпиталь он скончался. Мы выражаем глубокое соболезнование родным и сослуживцам погибшего.

Убийство военнослужащего Армии обороны Арцаха выстрелом с азербайджанской стороны накануне визита в Армению сопредседателей Минской группы ОБСЕ мы оцениваем как провокацию, направленную на обострение ситуации в регионе и срыв договоренностей о снижении напряжения на линии соприкосновения. Этот инцидент еше раз свидетельствует о важности соблюдения соглашений о перемирии 1994-1995 годов, а также внедрения механизмов расследования инцидентов, расширения возможностей команды Личного представителя действующего председателя ОБСЕ, договоренности о чем были достигнуты на саммитах 2016-2017 годов»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Он напомнил, что армянская сторона многократно заявляла, что ключ к успеху переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта лежит в формировании атмосферы, способствующей мирным переговорам. «Подобное поведение азербайджанской стороны, по сути, является противонаправленным.

Всевозможные последствия этой провокации полностью несет азербайджанская сторона»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

10-го июня около 18:00 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на юго-восточном направлении, в результате произведенного противником выстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение в области грудной клетки получил военнослужащий-контрактник Ваагн Элоян (1992 года рождения). Последний по дороге в военный госпиталь скончался.

Как сообщили в СК Армении, третьим гарнизонным следственным отделом возбуждено уголовное дело  по факту убийства по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма. Ведется предварительное следствие.


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