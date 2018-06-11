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В ОДКБ поприветствовали саммит США и КНДР


СМИД ОДКБ приветствует открывающийся во вторник саммит США-КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы приветствуем и всецело поддерживаем поступающиеся в последнее время позитивные сигналы с Корейского полуострова и выражаем надежду, что завтрашние переговоры лидеров США и КНДР станут важным шагом в решении вопросов, связанных с ядерной программой КНДР, разоружением и нераспространением в мире оружия массового уничтожения", — сказал он журналистам по итогам заседания.

 

 

 

 




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