В ОДКБ поприветствовали саммит США и КНДР

СМИД ОДКБ приветствует открывающийся во вторник саммит США-КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Мы приветствуем и всецело поддерживаем поступающиеся в последнее время позитивные сигналы с Корейского полуострова и выражаем надежду, что завтрашние переговоры лидеров США и КНДР станут важным шагом в решении вопросов, связанных с ядерной программой КНДР, разоружением и нераспространением в мире оружия массового уничтожения", — сказал он журналистам по итогам заседания.