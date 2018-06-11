Благодаря сотрудничеству между компаниями Ucom и Teach for Armenia в школе Багарана будет действовать инженерная лаборатория «Армат»

В средней школе приграничного села Багаран (Армавирская область Армении) открылась инженерная лаборатория «Армат». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба компании Ucom. Торжественная церемония открытия состоялась 8 июня. Здесь школьники из Багарана и смежных общин, имеющие достаточные математические знания, с 5-го класса могут бесплатно обучаться программированию, 3D моделированию, роботостроению, инженерному делу. Уроки в багаранской лаборатории будут вести участники программы Teach for Armenia.

Эта лаборатория «Армат» является 40-ой по счету, открывшейся при содействии телекоммуникационной компании Ucom и первой, которая открылась благодаря сотрудничеству Ucom и образовательного фонда Teach for Armenia. Обе организации отныне будут сотрудничать под лозунгом «Технологии во имя образования». Целью партнерства является внедрение инноваций и высоких технологий в отдаленных регионах Армении, где работают участники программы Teach for Armenia.

«Образование переходит в новую плоскость – problem solving (решение задач). В лаборатории ученики каждый день будут заниматься решением таких задач, и опыт который они наберут здесь, будет полезен для них в разных сферах. Наша компания постоянно находится в глобальном центре развития современных технологий и в рамках социальной ответственности особое внимание уделяет образованию», - сказал председателя совета директоров компании Ucom Гурген Хачатрян.

«Недавние исследования рынка показали, что компания Ucom является самой инновационной и развивающейся армянской компанией в стране. Эта оценка крайне обязывает, поэтому мы считаем, что не сможем достичь желаемого результата исключительно путем предоставления доступа к интернету и обеспечение условий дистанционного управления. Открытие лабораторий, способствующих развитию инженерного мышления со школьного возраста, - в руках сторонников инновационного подхода в области образования»,- отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

«В этом быстро меняющемся мире, где высокие технологии играют важную роль, несправедливо, что дети, живущие в отдаленных селах, остаются во всем этом безучастными. Целью Teach for Armenia является предоставление доступа к отличному образованию для всех детей в Армении, и я рада, что благодаря компании Ucom мы сможем применить инновации, чтобы сделать образование более эффективным и многогранным. Эта лаборатория - только начало нашего долгого сотрудничества»,- отметила в свою очередь основатель и руководитель Teach for Armenia Лариса Ованнисян.

«При основании инженерных лабораторий «Армат» приоритет отдается приграничным общинам. Обучаясь здесь, дети поймут, что развиваться, получить хорошую работу и продвигаться по карьерной лестнице можно не выходя из собственного дома, не покидая родное село, современные технологии нам в этом помогают. Я убежден, что объединение наших партнеров вокруг программы «Армат» даст особый результат. Ucom и Teach for Armenia привносят свой положительный опыт и вклад в эту общеармянскую образовательную программу. И чем больше компании консолидируются вокруг технологического образования, тем больше наш успех», -сказал со своей стороны директор Союза компаний информационных технологий (UITE) Карен Варданян. Он добавил, что первое и успешное сотрудничество при участии Teach for Armenia, нескольких ИТ компаний и учебной программы «Армат» началось еще в январе, с основания инженерной лаборатории «Армат» в арцахской общине Норшен.

Учебная программа инженерных лабораторий «Армат», при поддержке UITE и Ucom, направлена на содействие техническому образованию во всех школах Армении. Разработанные в «Армат» пакеты программ, а также схемы оборудования находятся в открытом для общественности доступе.