Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле без номеров и с флагами КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын передвигается по Сингапуру в автомобиле, на котором нет государственных регистрационных знаков и установлены только флаги КНДР, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В тоже время на машине, в которой по Сингапуру передвигается президента США Дональд Трамп, установлены американские и сингапурские флаги и номера Соединенных Штатов, передает корреспондент ТАСС.

Бронированный Mercedes S600 Pullman был доставлен из Пхеньяна на самолете Ил-76, приземлившимся в воскресенье в сингапурском аэропорту Чанги.

Кроме того, делегация КНДР привезла в Сингапур Maybach, который неизменно двигается следом за Mercedes.

Трамп, в отличие от Ким Чен Ына, прибыл не в Чанги, а на военную базу Пайя-Леба.