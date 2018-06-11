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Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего выстрелом с азербайджанской стороны


В третьем гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело  по факту убийства выстрелом с азербайджанской стороны  военнослужащего Армии обороны Арцаха (НКР) Ваагна Элояна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

10-го июня около 18:00 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на юго-восточном направлении, в результате произведенного противником выстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение в области грудной клетки получил военнослужащий-контрактник Ваагн Элоян (1992 года рождения). Последний по дороге в военный госпиталь скончался.

Как сообщили в СК Армении, третьим гарнизонным следственным отделом возбуждено уголовное дело  по факту убийства по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма. Ведется предварительное следствие.


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