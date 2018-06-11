Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего выстрелом с азербайджанской стороны

В третьем гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту убийства выстрелом с азербайджанской стороны военнослужащего Армии обороны Арцаха (НКР) Ваагна Элояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

10-го июня около 18:00 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны, дислоцированной на юго-восточном направлении, в результате произведенного противником выстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение в области грудной клетки получил военнослужащий-контрактник Ваагн Элоян (1992 года рождения). Последний по дороге в военный госпиталь скончался.

Как сообщили в СК Армении, третьим гарнизонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма. Ведется предварительное следствие.