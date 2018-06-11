Дочь посла США в России назвала Трампа диктатором и сразу извинилась

Ведущая телеканала Fox News, дочь посла США в РФ Абби Хантсман назвала американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына диктаторами. Как передает Арменпресс, об этом пишет Huffington Post.

Хантсман в эфире телеканала обсуждала с гостем программы предстоящую встречу руководителей двух стран в Сингапуре.

«Вне зависимости от того, что происходит на этой встрече двух диктаторов, то, что мы сейчас видим — история», — сказала журналистка.

Позже у себя в Twitter Хантсман выразила сожаление из-за произнесенных слов, признав, что в прямом эфире не всегда имеется возможность говорить идеально.

"Я не хотела этого говорить. Это моя ошибка, поэтому я извиняюсь", — сказала она.