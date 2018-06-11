Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР накануне саммита

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал содержательными состоявшиеся в понедельник в Сингапуре переговоры с делегацией КНДР накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Содержательные и детальные переговоры состоялись сегодня в Сингапуре, когда посол Сун Ким встретился с [делегацией] КНДР", - написал он в своем Twitter.

Судя по фотографиям, которые Помпео выложил в Twitter, со стороны КНДР в переговорах принимала участие заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В прошлом месяце она выступила с резкими заявлениями в адрес администрации США и пригрозила пересмотром решения о проведении саммита.

Представители КНДР прибыли в понедельник утром в отель The Ritz-Carlton в Сингапуре для встречи с послом США на Филиппинах Сун Кимом накануне саммита. Сун Ким с 2011-го по 2014 год был послом в Южной Корее и являлся специальным представителем США по политике в отношении КНДР. Ранее он также работал в дипломатических миссиях США в Японии, Малайзии и Гонконге. В последние месяцы дипломат курировал консультации с КНДР по подготовке саммита.

Историческая встреча между Трампом и Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Оба лидера уже прибыли в Сингапур.