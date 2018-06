Госсекретарь США назвал содержательными переговоры с КНДР накануне саммита

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал содержательными состоявшиеся в понедельник в Сингапуре переговоры с делегацией КНДР накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Содержательные и детальные переговоры состоялись сегодня в Сингапуре, когда посол Сун Ким встретился с [делегацией] КНДР", - написал он в своем Twitter.

Substantive and detailed meetings in #Singapore today as Ambassador Kim meets with #DPRK @StateDept pic.twitter.com/V4WwbUk6oO