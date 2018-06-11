11-16-го июня Армения будет находиться в зоне воздействия циклона: ожидаются дожди и грозы

11-16-го июня Армения будет находиться в зоне воздействия циклона. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«В вечерние часы и ночами ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах возможен град. Во время гроз ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, 12-го июня температура воздуха понизится на 3-4 градуса»,- пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.