11-16-го июня Армения будет находиться в зоне воздействия циклона: ожидаются дожди и грозы
11-16-го июня Армения будет находиться в зоне воздействия циклона. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.«В вечерние часы и ночами ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах возможен град. Во время гроз ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек, 12-го июня температура воздуха понизится на 3-4 градуса»,- пишет начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.
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