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Трамп заявил, что саммит США и КНДР пройдет хорошо


Президент США Дональд Трамп уверен, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном "пройдет хорошо".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в понедельник президент США заявил на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном.

"Завтра у нас будет очень интересная встреча, и я уверен, что она пройдет очень хорошо", - отметил Трамп.

Президент США и глава сингапурского правительства провели в понедельник встречу в преддверии исторического саммита США и КНДР, который должен пройти 12 июня в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

 

AP Photo/Evan Vucci 


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