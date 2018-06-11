Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 9.2%

Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в январе-мае 2018 года составил 955 476 человек, что на 9.2% выше, чем за тот же период прошлого года. ԵՐԵՎԱՆ, 11 Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в мае 2018 года составил 217 615 человек, что на 5.4% выше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ГУГА РА, пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» Еревана в мае 2018 года составил 202 290 человек, что на 2.1% выше, чем за тот же период прошлого года.

Пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» Еревана в январе-мае 2018 года на 5.7 % выше, чем за тот же период прошлого года.

Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» Еревана в январе-мае 2018 года составил 6540 тонн. Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» Еревана за тот же период прошлого года составил 9341 тонн.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в мае 2018 года составил 15 325 человек, за тот же период прошлого года их было 8240.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в январе-мае 2018 года составил 59 350 человек, за тот же период прошлого года их было 27 429.

В 2 аэропортах Армении в январе-мае 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 11.5% выросло число взлетов-посадок.