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Борцы Геворг Мхеян и Ованес Мхитарян стали бронзовыми призерами первенства Европы


В Стамбуле завершились соревнования первенства Европы по борьбе среди юношей в возрасте до 23 лет.

Как передает «Арменпресс», представляющие Армению борцы вольного стиля Геворг Мхеян и Ованес Мхитарян стали бронзовыми призерами первенства Европы.

Ранее 3 бронзовые медали завоевали представляющие Армению борцы греко-римского стиля.


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