Упавший в реку Азат гражданин сломал ногу, и понадобилась помощь спасателей, которые вытащили его из воды.

Как передает «Арменпресс», в 01:06 11-го июня был получен сигнал о том, что в реку упал гражданин, который не может выйти оттуда самостоятельно, и требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет спасателей МЧС Армении.

Выяснилось, что В.С., 1973 г.р., упал в селе Азатаван в реку Азат, причем, сломал себе ногу и не может самостоятельно выбраться из воды.

Спасатели вытащили из воды упавшего в реку Азат гражданина и доставили его к машине скорой помощи.